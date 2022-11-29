خلال 40 دقيقة.. مركز سليمان الحبيب بموسم الرياض ينقذ "أربعينية" أصيبت بجلطة قلبية

نجح مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بإحدى مناطق موسم الرياض، في إنقاذ حياة "أربعينية" أصيبت أثناء زيارتها لفعاليات الموسم بجلطة قلبية، خلال أقل من "40" دقيقة؛ إذ تم تشخيص حالتها، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاجات المبدئية لها، وتحويلها بعد استقرار حالتها إلى المستشفى؛ حيث استكملت علاجها وغادرت لاحقًا المستشفى وهي بحالة صحية جيدة إلى منزلها.
وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ والمشرف على العمل الطبي بموسم الرياض: أُسعفت المريضة إلى المركز بعد شعورها بآلام حادة في الصدر، وتَلَقّت الإسعافات الأولية، وخضعت لفحوصات تخطيط القلب وتحليل إنزيماته، وتقديم العلاجات اللازمة حسب إرشادات استشاري القلب، الذي تم التواصل معه عبر مركز القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بالمجموعة، وتم إنقاذها ولله الحمد خلال "40" دقيقة؛ أي في نطاق ما اصطُلح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بتسعين دقيقة".
ولفت العسيري إلى أن الحالة لها تاريخ حافل بأمراض القلب، وسَبَق أن خضعت لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وتُداوم على أخذ علاجات مسيلة للدم.. وتؤكد السرعةُ التي تم بها إنقاذ المريضة، الجاهزيةَ العالية التي تتمتع بها مراكزنا الطبية بموسم الرياض، من حيث الكفاءات الطبية العاملة فيه والتجهيزات المتقدمة؛ مضيفًا أن المريضة تم تحويلها بعد استقرار حالتها إلى المستشفى، بشكل عاجل مع فريق طبي كامل كان يتواصل مباشرة عبر الصوت والصورة مع استشاري طب الطوارئ بمركز القيادة الطبية والتحكم من خلال تقنية طب الاتصال Tele-Medicine، واستمرار المعالجة خلال النقل.
وأردف "العسيري" أن المجموعة تُواصل خلال هذا الموسم، تطبيق مفهوم جديد لطب الطوارئ الميداني، يعمل على معالجة ٩٩% من المرضى بالمراكز الطبية داخل موسم الرياض، ومن ثم يعودون لاستكمال نشاطهم الترفيهي دون الحاجة لمغادرة المكان والانتقال للمستشفى؛ إذ لا يتجاوز النقل الإسعافي ١% فقط من الحالات، وهذا إنجاز نوعي في تقديم الرعاية الطبية بالميدان والمناطق التي بها تجمع بشري عالٍ.
وأكد أن المجموعة أنشأت مراكز طبية متكاملة على أعلى مستوى لخدمة الزوار في جميع مناطق الموسم، ومختلف الفعاليات، عبر عدة نقاط إسعافية ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع، مع جاهزية عالية من كافة مستشفيات المجموعة بمدينة الرياض لاستقبال الحالات المُحَوّلة على مدار الساعة، بالإضافة إلى وضع خطط وبروتوكولات احترازية صارمة للحالات المشتبه بها؛ للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى اعتماد خطط دقيقة ومحكمة لحالات الكوارث لا قدر الله.
يُذكر أن المجموعة تُشارك في موسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي؛ بصفتها "راعي بريميوم"، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسختين الأولى والثانية، وقامت بإنشاء وتجهيز عدد من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا، لتكون على أهبة الاستعداد ولتقديم كل الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية؛ وذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لخدمة كافة زوار الموسم.