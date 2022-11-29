خلال 40 دقيقة.. مركز سليمان الحبيب بموسم الرياض ينقذ "أربعينية" أصيبت بجلطة قلبية

ولفت العسيري إلى أن الحالة لها تاريخ حافل بأمراض القلب، وسَبَق أن خضعت لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وتُداوم على أخذ علاجات مسيلة للدم.. وتؤكد السرعةُ التي تم بها إنقاذ المريضة، الجاهزيةَ العالية التي تتمتع بها مراكزنا الطبية بموسم الرياض، من حيث الكفاءات الطبية العاملة فيه والتجهيزات المتقدمة؛ مضيفًا أن المريضة تم تحويلها بعد استقرار حالتها إلى المستشفى، بشكل عاجل مع فريق طبي كامل كان يتواصل مباشرة عبر الصوت والصورة مع استشاري طب الطوارئ بمركز القيادة الطبية والتحكم من خلال تقنية طب الاتصال Tele-Medicine، واستمرار المعالجة خلال النقل.