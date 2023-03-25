شراكة استراتيجية بين "سليمان الحبيب" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإنشاء مركز طبي

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية شراكة استراتيجية، مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في مجال الرعاية الصحية، تضمنت إنشاء المجموعة مركزًا طبيًّا متكاملًا على أحدث طراز لتقديم الرعاية الصحية لسكان المدينة وزوارها.
مثّل المجموعة في مراسم التوقيع المهندس عبدالله السديس الرئيس التنفيذي لمراكز الدكتور سليمان الحبيب الطبية؛ فيما مثّل المدينة سيريل بيايا الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف فيصل النصار، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال الأستاذ هشام الحبيب.
وكشريك استراتيجي فإن المجموعة ستحرص على تطوير نظام الرعاية الصحية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتعزيز الرعاية الوقائية؛ حيث ستقوم المجموعة وفقًا لبنود هذه الاتفاقية، بإنشاء مركز طبي على أحدث طراز لخدمة سكان المدينة وزوارها وفق أفضل الممارسات الصحية الدولية، وبما يتماشى مع أسلوب حياتهم.
وسيضم المركز عيادات خارجية، مدعومة بالرعاية الطبية الطارئة، بالإضافة إلى وحدات تشخيصية متقدمة تشمل الأشعة والخدمات المخبرية، وستقوم المجموعة باستقطاب نخبة من الكفاءات الطبية، وبتجهيز المركز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من تقنيات تشخيصية وعلاجية.
وتُقدِّم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نموذجًا شاملًا للرعاية الصحية المبنية على الابتكار الرقمي، وهي تأتي تماشيًا مع هدف المجموعة في توفير خدمةٍ تلبي متطلبات الحياة الحضرية الحديثة للمجتمعات في مواقعها، ويخطط الجانبان لتطوير المركز الطبي مستقبلًا لمستشفى رعاية من الدرجة الثالثة بالمدينة.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقود الابتكار والتحول الرقمي بالقطاع الطبي لتقديم نموذج صحي متفرد؛ حيث تشغل 23 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا في المملكة والبحرين والإمارات، وتدير العناية الحرجة بـ27 مستشفى حكوميًّا، ويعمل بها أكثر من 4000 طبيب من الكفاءات الطبية ممن يحملون البورد الأمريكي والكندي والسعودي والزمالة البريطانية، ويدعمهم فريق تمريضي وفني وإداري محترف متوسط خبراته 20 عامًا. وتسعى المجموعة من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة نجاحاتها، وتقديم تجربة متميزة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.