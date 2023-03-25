شراكة استراتيجية بين "سليمان الحبيب" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإنشاء مركز طبي

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقود الابتكار والتحول الرقمي بالقطاع الطبي لتقديم نموذج صحي متفرد؛ حيث تشغل 23 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا في المملكة والبحرين والإمارات، وتدير العناية الحرجة بـ27 مستشفى حكوميًّا، ويعمل بها أكثر من 4000 طبيب من الكفاءات الطبية ممن يحملون البورد الأمريكي والكندي والسعودي والزمالة البريطانية، ويدعمهم فريق تمريضي وفني وإداري محترف متوسط خبراته 20 عامًا. وتسعى المجموعة من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة نجاحاتها، وتقديم تجربة متميزة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.