بعد 30 يومًا من اللمحات والمختارات الرمضانية.. "سبق" تختتم حلقات "هدايات قرآنية"

مضت ثلاثون يومًا من سلسلة الحلقات القرآنية اليومية التي قدمتها "سبق" في برنامج "هدايات قرآنية"، وتناولتها مع الباحث الشرعي "محمد الذكري"، واستنبطت خلالها بعضًا من أسرار ومعجزات القرآن الكريم، وقدمتها للقارئ عبر ومضات يومية لمختارات من البلاغات القرآنية، والهدايات الربانية.
بدايةً، استعدت "سبق" لسلسلة حلقات "هدايات رمضانية" قبل أشهر عدة، وحرصت على انتقاء الضيف الباحث "محمد بن حريب محمد الذكري"، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة، والحاصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، وباحث الدكتوراه حاليًا، والمختص في العلوم الشرعية.
وتناولت "سبق" في حلقاتها اليومية الرمضانية جوانب عدة للأمثال القرآنية؛ باعتبارها تحمل فوائد عظيمة، وبلاغة جليلة، وتعد واحدة من أساليب الصياغة الفنية الرائعة التي تدل على الإعجاز القرآني، وإبراز معانيه، بصور تساهم على فهمه واستقراره في الأذهان؛ فتُهذِّب النفوس، وتعيد بناءها، وتبلغ الحجج مبلغها.
وسلَّطت "سبق" في برنامج "هدايات قرآنية" الضوء على العديد من الأمثلة القرآنية التي كانت مليئة بالوقفات الإيمانية؛ إذ كانت تحمل رسائل إلهية متنوعة، ما بين بيان حال المسلمين وما ينتظرهم من الخير العظيم لمن تدبر آياته وعمل بما فيها، وكذلك تناولت جوانب عدة من فضل الإنفاق والعطاء ومنزلته في الإسلام، إضافة لبيان حال المشركين مع خرافات الأصنام والأوثان والشرك بالله.
كما استنبطت في برنامجها الرمضاني أمثالاً أخرى لحال من جعل العلم وبالاً عليه، وأصبح كمن يحمل أسفارًا، وحذرت أخرى من حال المنساقين وراء دعاة الكفر، ومن يتبع غواية الشيطان وينسلخ من آيات الله، إضافة لأمثلة تناولت التبصير والعظات للتدبر والتأمل، وفضل ذكر الله، والحذر من البعد عنه.
كما سلطت الضوء على مختارات من فضل الأعمال الصالحة، وأخرى عن الصفات السيئة، وكذلك تناولت جانبًا من جوانب القرآن في أهمية اختيار الصحبة وعلو الهمة لبناء الذات وتهذيب الأخلاق.. وجاءت الحلقة الختامية عن جانب من جوانب التدبر للأمثلة القرآنية، وبها خطوات فَهم الآيات، وفَهم تفسيرها، وغيرها من الحلقات المتنوعة.
يُشار إلى أن "سبق" حرصت على اختيار برنامج "هدايات قرآنية" لإبراز بعض صور الإعجاز الإلهي في الأمثلة القرآنية، وقدمته في نسخته الأولى كسلسلة ومضات يومية، وينضم للبرامج والموضوعات الرمضانية التي تتناولها الصحيفة في كل عام، مؤملة أن تكون الأعوام المقبلة مليئة بالباقات المتنوعة والمختلفة، ومليئة بالحلقات المثرية والمميزة.