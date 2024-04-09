بعد 30 يومًا من اللمحات والمختارات الرمضانية.. "سبق" تختتم حلقات "هدايات قرآنية"

وسلَّطت "سبق" في برنامج "هدايات قرآنية" الضوء على العديد من الأمثلة القرآنية التي كانت مليئة بالوقفات الإيمانية؛ إذ كانت تحمل رسائل إلهية متنوعة، ما بين بيان حال المسلمين وما ينتظرهم من الخير العظيم لمن تدبر آياته وعمل بما فيها، وكذلك تناولت جوانب عدة من فضل الإنفاق والعطاء ومنزلته في الإسلام، إضافة لبيان حال المشركين مع خرافات الأصنام والأوثان والشرك بالله.