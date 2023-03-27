برعاية أمير تبوك.. إطلاق حملة "رمضان تراحم من مجتمعنا"

انطلقت حملة "رمضان تراحم من مجتمعنا"، اليوم الاثنين، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" في تبوك، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.