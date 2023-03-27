برعاية أمير تبوك.. إطلاق حملة "رمضان تراحم من مجتمعنا"

انطلقت حملة "رمضان تراحم من مجتمعنا"، اليوم الاثنين، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" في تبوك، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وقال رئيس لجنة "تراحم" بمنطقة تبوك أحمد الحارثي: إن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لأمير تبوك، على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.
كما ناشد "الحارثي" بالمساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي: "SA0680000500608019001184"، أو تجيير شيك بحساب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك، راجياً من الله، العون والتوفيق للجميع.