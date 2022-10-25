بسبب الزوجة الثانية.. كاتبةٌ تردّ على امرأة تريد خلع زوجها والزواج بآخر "متزوج" انتقامًا

زوج مثالي

وفي مقالها "الزوجة الثانية" بصحيفة "الاقتصادية"، تُبدي "العضيدان" غضبها ودهشتها، وتقول: "في بعض المواقف المتأزمة، أحيانًا قد تفقد حياديتك رغمًا عنك وتنسى كل ما تعلمتَه عن ضبط النفس أثناء الغضب وتمارين التنفس العميق، التي تساعدك على التحكم في انفعالاتك.. وصلتني قبل أسابيع رسالة على بريدي الإلكتروني تطلب مني صاحبتُها المساعدةَ العاجلة في أمر يخصها، ومثل هذه الرسائل يصلني بالعشرات؛ لكن كثرة إلحاحها شبه اليومي دفعني إلى التعاطف معها.. اتصلت بي وهي تشكو مر الشكوى من تضحياتها التي ذهبت هباء منثورًا بسبب زوجها الأناني، الذي لم يحترم عشرة 15 عامًا من الزواج وأربعة من الأبناء. حدثتني عن مجهوداتها في خدمته وتوفير كل أسباب السعادة له والحفاظ على استقرار المنزل وإدارة ميزانيته بكل مهارة، والاهتمام بأطفالهما وعدم إزعاجه بكثرة مشكلاتهم ومذاكراتهم؛ لأنها كانت تدرك كم كان يشقى في عمله. حين سألتها عن أهم صفات زوجها؛ أخبرتني أنه كان رجلًا بمعنى الكلمة، لم يرفع يده عليها يومًا ولم يجرح إحساسها، وكان كريمًا في الإنفاق عليها واحترام أهلها، وحنونًا على أطفالهما، وحين تسنح له الفرصة كان يقوم بمساعدتها في أعمال المنزل أثناء الإجازات؛ باختصار كان زوجًا مثاليًّا تتمناه كل أنثى".