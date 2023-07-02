الطائف.. مستشفى قيا يستقبل 9 إصابات في حوادث مرورية ويباشر حالة إنقاذ حياة

استقبل مستشفى قيا بالطائف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات إصابة ناتجة عن حوادث مرورية، فيما تعاملت الفرق الطبية مع حالة إنقاذ حياة وصلت بالتزامن مع هذه الحوادث المرورية.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي؛ أن المستشفى استقبل ظهر أمس 4 حالات إصابة ناتجة عن حادث مروري، وتمّ التعامل معها وتقديم الاسعافات والرعاية الطبية لها، كما تعاملت الفرق مع حالة إنقاذ حياة وصلت للمستشفى وقدّمت لها الرعاية اللازمة.
وأشار الثقفي؛ إلى أنه وفي ساعة متأخرة من مساء أمس تلقى المستشفى بلاغاً عن حادث مروري آخر أسفر عن 5 إصابات، وفور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى البلاغ الطبي الاصفر (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لهم، حيث كانت هناك حالتان من المصابين فوق المتوسطة، فيما كانت ثلاث حالات إصابات متوسطة تمّ تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها بالمستشفى وتنويم الحالات التي تستدعي التنويم.
وأوضح الثقفي؛ أن مركز النقل الاسعافي بالمستشفى شارك في نقل المصابين من موقع الحادث للطوارئ.