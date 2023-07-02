الطائف.. مستشفى قيا يستقبل 9 إصابات في حوادث مرورية ويباشر حالة إنقاذ حياة

وأشار الثقفي؛ إلى أنه وفي ساعة متأخرة من مساء أمس تلقى المستشفى بلاغاً عن حادث مروري آخر أسفر عن 5 إصابات، وفور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى البلاغ الطبي الاصفر (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لهم، حيث كانت هناك حالتان من المصابين فوق المتوسطة، فيما كانت ثلاث حالات إصابات متوسطة تمّ تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها بالمستشفى وتنويم الحالات التي تستدعي التنويم.