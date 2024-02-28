أمير المدينة المنورة يرعى افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ44

واستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله بن صالح كامل كلمة افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل -رحمه الله- قبل نحو 44 عاما، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية، تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية، والمساهمة في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلامية، التي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.