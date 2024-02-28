أمير المدينة المنورة يرعى افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ44

رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ44، الذي يُنظَّم تحت عنوان "مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، وتستضيفه جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز على مدار يومين في المدينة المنورة.
واستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله بن صالح كامل كلمة افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل -رحمه الله- قبل نحو 44 عاما، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية، تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية، والمساهمة في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلامية، التي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.
عقب ذلك أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في كلمته أن هذا الملتقى هو من بذرات هذه الدولة الموفقة برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–، مشيدًا بجهود الباحثين المشاركين بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية، ومشيرًا إلى الجهد المتتابع في تنمية هذه الندوة ولقاءاتها السابقة، التي كان لها الأثر في إيجاد منتجات مالية، كانت نعم المعين للاقتصاد الإسلامي.
وألقى رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الدكتور بندر بن محمد حجار، كلمة استعرض خلالها عناوين المحطات لأعمال المنتدى، التي تناقش 3 قضايا محورية، تشمل البنوك الإسلامية والقطاع غير الربحي، إضافة إلى جيل المستثمرين المؤثرين الشباب في الغرب، والقواسم المشتركة مع الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيلها، إلى جانب الأزمات المالية العالمية، والحوار في دائرة مفرغة. مشيرًا إلى الدعوة لتغيير النهج، واستكشاف طرق جديدة للوصول إلى نتائج مختلفة، تدعم هذا الإطار.
في حين أكد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد، في كلمة له خلال الحفل، أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تُمكّنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع.
إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن مسيرة ندوة البركة، ومساهمتها في تطوير المشهد الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، إضافة إلى مسيرة رجل الأعمال صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي.
وفي نهاية الحفل شهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع مذكرتَي تفاهم ثنائي بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمركز السعودي للتحكيم التجاري، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، تستهدفان المساهمة في تطبيق أهداف المنتدى لتحقيق الريادة في تعزيز فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره بمفهومه الشامل، وتبادُل الخبرات والمعرفة، وإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية المشتركة، إضافة إلى تبادُل الخبرات والإصدارات، ونشر الاقتصاد الإسلامي، وتطوير تطبيقاته.
يُذكر أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تأكيد الارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة والاقتصاد الإسلامي عن طريق إقامة البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي، ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية ضمن مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي والقطاع غير الربحي.