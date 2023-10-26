شراكة استراتيجية بين "موسم الرياض" و"الهيئة السعودية للسياحة"

وتُسهم الاتفاقية في زيادة عدد السياح وتنشيط الحركة السياحية في المملكة، حيث أعلنت وزارة السياحة أخيرًا عن حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023.