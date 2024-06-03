رئيس وزراء باكستان يهنئ السعودية على احتضان نزال الملاكمة: سعدت بفوز "شيراز"

وكان البريطاني حمزة شيراز (كوينزبري)، بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب المجلس العالمي للملاكمة الفضي وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ19 فوزاً منها 15 بالضربة القاضية، قد فاز على منافسه الأميركي أوستن ويليامز (ماتش روم)، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأميركية من فئة الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف محققاً 16 فوزاً 11 منها بالضربة القاضية الفنية في الجولة الـ11، حيث لم يتمكن ويليامز من البقاء أكثر من ذلك. وبذلك منح فوز شيراز شركة «كوينزبري» النقطة السادسة مقابل لا شيء لشركة «ماتش روم».