منذ أكثر من 25 عامًا.. سعودية تبدع في صناعة الشنة للحفاظ على التراث القديم في العُلا

من خلال أعمالها، لا تقوم هيلة فقط بصناعة حقائب مميزة تحافظ على جودة التمور، بل تسهم أيضًا في تعزيز الهوية التراثية للمحافظة، أصبحت الشنة التي تصنعها رمزًا للتراث وجاذبًا للزوار الذين يبحثون عن قطع يدوية تحمل أصالة العُلا، ولا تقف هيله عند هذا الحد؛ فهي تسعى لنقل خبراتها للأجيال القادمة عبر تدريب الفتيات على هذا الفن التقليدي، مما يسهم في استمرارية الحرفة وتجديدها.