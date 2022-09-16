نخبة من طلاب 6 دول يمثلون أعرق الجامعات العالمية يختتمون مشاركتهم في قمة الذكاء الاصطناعي ويزورون المصمك

وجاءت مشاركة طلاب وطالبات الجامعات العالمية مع عدد من المبتعثين السعوديين في نفس التخصص، ضمن مبادرة التبادل المعرفي التي أطلقتها "سدايا" واستضافت على ضوئها، 19 طالباً وطالبة، من أمريكا، وبريطانيا، والهند، والأردن، والجزائر، وكوريا الجنوبية، ونيجيريا، والذين يدرسون في جامعات ومعاهد عالمية عريقة، منها جامعة السوربون في باريس، وجامعة أكسفورد، وجامعة كلية لندن، وجامعة دورهام، وجامعة نوتنغهام، وجامعة ساسكس في بريطانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وكلية الملك في لندن.