الوطني للنخيل والتمور: ارتفاع صادراتنا من التمور بنسبة 5.4% في 2022

وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، فيما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر تلك السنوات مسجلة 579 مليون ريال في عام 2016، و702 مليون ريال عام 2017، ثم 755 مليوناً في 2018، و865 مليوناً في 2019، بينما في السنوات الثلاث الماضية، سجلت 927 مليون ريال عام 2020، وارتفعت إلى مليار و215 مليوناً عام 2021، ثم مليار و280 مليوناً في عام 2022.