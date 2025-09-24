بسيولة تتجاوز 14 مليار ريال .. سوق الأسهم تعزز مكاسبها وترتفع بنسبة 5.05%

عززت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في تداولات اليوم، مرتفعة بنسبة 5.05% عند مستوى 11,425.83 نقطة، مضيفة 549 نقطة إلى رصيدها.
وسجلت السيولة المتداولة أكثر من 14.1 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 585.6 مليون سهم.
وأظهر مؤشر السوق اتجاهاً صاعداً منذ بداية التعاملات وحتى الإغلاق، مدعوماً بعمليات شراء نشطة على مجموعة من القطاعات القيادية، ما انعكس إيجاباً على ثقة المتعاملين وعزز من تحركات السوق.
المكاسب القوية تأتي في وقت يشهد فيه السوق تفاعلاً لافتاً مع السيولة المرتفعة التي ضخت في جلسة اليوم، وسط مؤشرات على استمرار النشاط الإيجابي خلال الفترة المقبلة.