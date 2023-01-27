"الاستثمار" توقّع مذكرتي تفاهم خلال قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية 2023

وسيتم العمل مع شركة بوهرينجر انجلهايم على تعزيز صناعة الأدوية وذلك من خلال مشروع صناعي لنقل المعرفة والتكنولوجيا لتصنيع دواء "تراجنتا" المستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وتشخيص الأمراض النادرة في المملكة؛ وذلك بتمكين تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتمكين الكادر الطبي لتشخيص السكتات الدماغية عن بعد وربط المستشفيات النائية بمستشفى الصحة الافتراضي في المملكة، إضافةً إلى زيادة التوعية بعدة برامج علمية تطويرية.