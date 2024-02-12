تدشين مبادرة إعادة تأهيل وإحياء خباري الصمان في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وتهدف المبادرة التي دشنت بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، إلى زيادة الغطاء النباتي في المحمية، بالإضافة إلى تحسين البيئة وتعزيز الوعي بالاستدامة البيئية، وتركز على إعادة إحياء 3 خباري هامة: خبراء عَمْياء زعير الشمالية، وخبراء عَمْياء زعير الجنوبية، وخبراء زعير، وتتضمن غرس 3000 شتلة من أشجار السدر، بواقع 1000 شتلة لكل فيضة، بالإضافة إلى زراعة 3000 شجرة سدر في الوادي القريب للفياض كونها مرحلة أولى.