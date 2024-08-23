"الحناء" في أعراس جازان.. موروث شعبي له تقاليده وطقوسه

ويأخذ النقش بالحناء على يدي العروس أشكالًا جمالية مختلفة قد تصل إلى قرب الكتفين، وكذلك نقش الأرجل إلى منتصف الساقين، وذلك بنقوش وأشكال معروفة لدى المتخصصات؛ منها النقش الهندي أو النقش الجوري الخاص بالعروس سواءً بالحشو أو الظل، فيما تشارك نقاشات أخريات في نقش الحناء لأخوات وقريبات العروس، مثل نقش المشعاب لكبيرات السن والقبضة للأطفال وغيره الكثير من أنواع النقوش.