"الناصر": مستعدون لإطلاق مشروع الهيدروجين الخاص بنا.. وننتظر حوافز العملاء

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر: نحن مستعدون لإطلاق مشروع الهيدروجين الخاص بنا، ولكننا ننتظر الحوافز التي تأتي من قِبل العملاء.
جاء ذلك خلال مشاركة "الناصر" في جلسة حوارية بعنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال، ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو": 4% من إجمالي الطاقة يتأثر مع الطاقة الشمسية والهوائية.
وأردف: استهلاك النفط والغاز بدأ يزداد بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع: يجب أن نستثمر في مختلف مصادر الطاقة.
وقال "الناصر": نتوقع زيادة الغاز 104 ملايين والفحم بنحو 80 مليار برميل خلال العام الحالي 2024.
وأضاف: التحول إلى الطاقة حاجة ماسة، ولكن نحتاج إلى برامج طاقة واقعية ومفيدة للجميع.
يُذكر أن انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يأتي بهدف دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة في ظل الاضطرابات والتحديات الاقتصادية المُعقَّدة التي تزعزع استقرار العالم، حيث يعمل الاجتماع وفق أجندة هادفة إلى تعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.