وزير بريطاني يشيد بجهود المملكة الإنسانية عالميًا وخاصة في إفريقيا

وأشاد أندرو ميتشل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص، معرباً عن إعجابه بالرسالة السامية والأهداف النبيلة للمركز، وسعيه الحثيث لخدمة المتضررين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم.