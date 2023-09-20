وزير بريطاني يشيد بجهود المملكة الإنسانية عالميًا وخاصة في إفريقيا

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية أندرو ميتشل.
جاء ذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.
وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين، ومناقشة مخرجات حوار المساعدات الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
وأشاد أندرو ميتشل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص، معرباً عن إعجابه بالرسالة السامية والأهداف النبيلة للمركز، وسعيه الحثيث لخدمة المتضررين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم.