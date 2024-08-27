مجدّداً.. "المرور" يذكّر بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25 %

أعاد المرور السعودي التذكير بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25%، وفق المادة "75" من نظام المرور.
وأوضح "المرور"، في إنفوجراف له اليوم، أن الحالات تشمل انتهاء مدة الاعتراض 30 يوماً، وأول مهلة للسداد البالغة 15 يوماً دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدُّم بطلب تمديد مهلة السداد.
وأضاف، أن الحالات تشمل أيضاً طلب مهلة سداد إضافية تبلغ 90 يوماً، وانتهاء أول 30 يوماً منها قبل تسديد قيمة المخالفة.
وكان "المرور" قد أوضح آلية تخفيض المخالفات المرورية المسجلة من تاريخ 18 /4/ 2024م، وفق المادة "75" من نظام المرور.
وقال، إنه يطبّق تخفيضاً 25% على المخالفات فور تسجيلها بحقّ المخالف، بجانب تخفيض يشمل المخالفات المرورية المسجّلة بالحدّ الأدنى فقط.