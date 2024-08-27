مجدّداً.. "المرور" يذكّر بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25 %

وأوضح "المرور"، في إنفوجراف له اليوم، أن الحالات تشمل انتهاء مدة الاعتراض 30 يوماً، وأول مهلة للسداد البالغة 15 يوماً دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدُّم بطلب تمديد مهلة السداد.