شراكة استراتيجية سعودية مصرية تعزز الاستقرار والتكامل

وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشروعات كبرى بين الجانبين، من أبرزها صندوق الاستثمار السعودي المصري الذي يركز على دعم الشركات الناشئة وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري الهادف إلى تبادل الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. كما عززت الاستثمارات السعودية في مصر مكانة المملكة كأكبر شريك اقتصادي عربي للقاهرة.