المدينة المنورة.. إنهاء معاناة مريض من تضخّم في الغدة الدرقية أنزلها لتجويف الصدر

وذكر التجمع أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية لاستئصال الفص الأيسر من الغدة جراحياً عن طريق الرقبة وكان حجمه 10 * 4 * 3 سم، فيما كان الفص الأيمن ملاصقاً للقلب، وتم استئصاله عن طريق فتح الصدر جراحياً وكان حجمه 15 * 7 * 4 سم، تكللت بالنجاح ولله الحمد، منوهاً بأن المريض أكمل برنامجه العلاجي حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.