"التحلية" تحقق رقمًا قياسيًّا عالميًّا لأعلى طاقة إنتاج مياه تتجاوز 11.5 مليون م3 في اليوم

إلى ذلك، أظهر التقرير التقدم الذي أحرزته الأكاديمية السعودية للمياه "الذراع الأكاديمي للمؤسسة" مستعرضًا إنجازاتها في تدريب أكثر من 9000 متدرب ومتدربة، وتنفيذ نحو 545 برنامجًا أكاديميًّا، بجانب برامجها الاجتماعية في الطاقة الشمسية، واعتماداتها الدولية والمحلية التي حصلت بموجبها على شهادة الاعتماد من المعهد القانوني لإدارة المياه والبيئة CIWEM، وشهادة اعتماد المنظمة الدولية لرخصة الذكاء الاصطناعي IAIDL، وشهادة اعتماد اختبار التناضح العكسي من الجمعية الدولية للتدريب والتطوير، وشهادة اعتماد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.