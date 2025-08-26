"البيئة" ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى كميةً بـ 53.6 ملم في العارضة

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة المدينة المنورة (13.6) ملم في المندسة، و(9.4) ملم في الجرنافة بوادي الفرع، و(8.4) ملم في كلٍ من حي سلطانة، وشارع المندسة العام بالمدينة، كما سجّلت مكة المكرمة (7.9) ملم في كياد بالقنفذة، و(5.4) ملم في طريق الملك فهد بالقنفذة، و(3.0) في سبت الجاره بالقنفذة، فيما سجلت محافظة بدر الجنوب بنجران (7.5) ملم، وخباش (4.0) ملم، ونجران (2.3) ملم.