"البيئة" ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى كميةً بـ 53.6 ملم في العارضة

سجّلت محافظة العارضة في جازان، أعلى معدلٍ لكميات الأمطار في المملكة بـ (53.6) ملم في قرية القرعة، وذلك ضمن (6) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت بلغازي في العيدابي (44.0) ملم، والعيدابي (19.2) ملم، والكدمى بصبيا (16.8) ملم، وبيش (10.4) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (56) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، الباحة).
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الباحة (27.2) ملم في نخال بالقرى، و(18.9) ملم في جرب بالعقيق، و(7.2) ملم في مطار الملك سعود بالباحة، و(4.6) في قلوة، فيما سجّلت منطقة عسير (16.5) ملم في الغائل بظهران الجنوب، و(13.2) ملم في ظهران الجنوب، و(9.4) ملم في تنومة، و(8.3) في الحرجة.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة المدينة المنورة (13.6) ملم في المندسة، و(9.4) ملم في الجرنافة بوادي الفرع، و(8.4) ملم في كلٍ من حي سلطانة، وشارع المندسة العام بالمدينة، كما سجّلت مكة المكرمة (7.9) ملم في كياد بالقنفذة، و(5.4) ملم في طريق الملك فهد بالقنفذة، و(3.0) في سبت الجاره بالقنفذة، فيما سجلت محافظة بدر الجنوب بنجران (7.5) ملم، وخباش (4.0) ملم، ونجران (2.3) ملم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4lJesJC.