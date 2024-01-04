توجُّس الأهالي من انتشار طيور جارحة في براري رفحاء.. ومختصّ يكشف تفاصيلها

وأشار "المجلاد" في ختام تصريحه إلى أن الطيور تقدم الكثير من الفوائد البيئية؛ أهمها المحافظة على التوازن البيئي من خلال ضمان سلامة السلاسل الغذائية وتلقيح الأزهار ونقل حبوب اللقاح، كما تساهم في الحدّ من انتشار الأمراض من خلال تغذي بعضها على الحيوانات النافقة، وتحدّ من التكاثر المفرط للحشرات والقوارض.