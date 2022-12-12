5 درجات مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.