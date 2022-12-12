5 درجات مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 31 درجة مئوية، وينبع 29 درجة، وكل من مكة القنفذة والعلا والوجه 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ5 درجات مئوية، تليها عرعر والقريات 6 مئوية، ثم أبها والباحة وسكاكا 8 درجات، وكل من تبوك ورفحاء 9 مئوية.
وسجلت الباحة وعرعر وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة 95%.