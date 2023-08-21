"مسام" ينتزع 411 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة باليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، من انتزاع 867 لغماً في أسبوع، منها 738 ذخيرة غير منفجرة و113 لغماً مضاداً للدبابات و14 عبوة ناسفة ولغمان مضادان للأفراد، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية المشروع 411.56 ألف لغم.