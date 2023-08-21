"مسام" ينتزع 411 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة باليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، من انتزاع 867 لغماً في أسبوع، منها 738 ذخيرة غير منفجرة و113 لغماً مضاداً للدبابات و14 عبوة ناسفة ولغمان مضادان للأفراد، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية المشروع 411.56 ألف لغم.
وأوضح "مسام" أنه تم نزع 386 ذخيرة غير منفجرة و21 لغماً مضاداً للدبابات و7 عبوات ناسفة في محافظة عدن، كما استطاع الفريق نزع 5 ذخائر غير منفجرة ولغم واحد مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الخوخة.
وتمكّن الفريق من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة و6 عبوات ناسفة بمديرية حيس، ونزع 12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.
وفي محافظة مأرب تم نزع 70 لغماً مضادًا للدبابات، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان.
وفي محافظة تعز تمكّن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و128 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع.
وتم نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و188 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أغسطس حتى الآن 2900 لغم.