"إغاثي الملك سلمان" يوزع 107 أطنان سلال غذائية في "الطلح" بشبوة اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 107 أطنان من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 6.000 فرد .
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 191 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في وحدة الفحلاب الإدارية بمحلية غرب بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 891 فردًا.
جاء ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي في مختلف القطاعات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.
إلى ذلك، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 52 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان .