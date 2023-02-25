"إغاثي الملك سلمان" يوزع 107 أطنان سلال غذائية في "الطلح" بشبوة اليمنية

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.