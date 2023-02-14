"الذوق العام" تنهي أولى مراحل مشروع منهجيات تطوير الخدمات للمستفيدين

فيما بيّنت مديرة البرنامج سارة الصقعي، انتهاء أولى مراحل برنامج "سفراء الذوق" التنفيذية في القطاع الحكومي، ابتداءً بنشر الاستطلاع الأولي، من خلال استبانة تستهدف مستفيدي الجهة لقياس مستوى الرضا عن منهجية تقديم الخدمة، ودراسة وتشخيص نتائج هذه الاستبانة والبحث عن فرص التحسين وتعزيزها بالجهة، والتعريف بالعناصر الأساسية للذوق العام في القطاع الحكومي، من خلال تقديم عدد من المحاضرات والنشرات، واستثمار شاشات الجهة الداخلية لنشر العبارات التوعوية للموظفين؛ سعيًا لنشر رسالة الذوق العام لدى مقدمي الخدمة في هذه الجهات، بما يصب في تعزيز العلاقة الإيجابية مع المستفيدين من الأجهزة الحكومية.