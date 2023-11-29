دوريات المجاهدين بالشرقية تضبط 3 أشخاص بحوزتهم حطب معروض للبيع

وحثّت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"996"، و"999" في بقية مناطق المملكة.