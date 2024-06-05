المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء غدٍ الخميس

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182 / هـ) وتاريخ 1 /11/ 1445هـ، أن يوم الخميس 1 /11/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 9 /5/ 2024م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 /11/ 1445هـ -حسب تقوم أم القرى- الموافق 6 /6/ 2024م.