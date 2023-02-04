وصول أول 3 سيارات إلى خط النهاية في ثاني أيام رالي حائل تويوتا الدولي

وكان القطري "ناصر العطية"؛ مع ملاحه الفرنسي"ماثيو بوميل"؛ قد حقق المركز الأول، أمس، بنتائج باها حائل 2023 بعد نهاية المرحلة الأولى، على سيارته هايلوكس أوفردرايف، بوقت زمني قدره ساعتان و27 دقيقة و45 ثانية، وحل ثانياً البولندي "كريستوف هواوتشيفس"؛ مع ملاحه البولندي "لوكاش كورزيا"؛ على سيارته ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس، بزمن قدره ساعتان و39 دقيقة و50 ثانية.