السحب الركامية تُزيّن سماء مكة المكرمة وتُضفي مشهدًا جماليًا فريدًا

وتُعد السحب الركامية من أكثر أنواع السحب إثارة للإعجاب من الناحية الجمالية، إذ تتميز بقممها البيضاء المتراكمة التي تشبه القلاع الشاهقة، وقواعدها الداكنة نسبيًا؛ مما يمنح السماء تدرجات لونية خلابة، خاصة خلال فترات النهار وقبيل الغروب، وهي لوحة طبيعية تعكس تنوع المشاهد المناخية التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على أهمية متابعة التنبيهات الجوية الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر في حال تطور الحالة الجوية.