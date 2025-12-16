السحب الركامية تُزيّن سماء مكة المكرمة وتُضفي مشهدًا جماليًا فريدًا

شهدت أجواء مكة المكرمة صباح اليوم تشكُّل وانتشار السحب الركامية، في مشهد جوي لافت أضفى جمالًا بصريًا مميزًا على سماء العاصمة المقدسة، وجذب أنظار الأهالي والزوار والمعتمرين.
وتُعد السحب الركامية من أكثر أنواع السحب إثارة للإعجاب من الناحية الجمالية، إذ تتميز بقممها البيضاء المتراكمة التي تشبه القلاع الشاهقة، وقواعدها الداكنة نسبيًا؛ مما يمنح السماء تدرجات لونية خلابة، خاصة خلال فترات النهار وقبيل الغروب، وهي لوحة طبيعية تعكس تنوع المشاهد المناخية التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على أهمية متابعة التنبيهات الجوية الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر في حال تطور الحالة الجوية.
وتبقى سماء مكة المكرمة، بما تحمله من مشاهد طبيعية وروحانية، مصدر إلهام وجمال يعكس عظمة المكان وقدسيته.