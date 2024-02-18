لبحث فرص تمكين الربط الجوي... وفد منظومة الطيران المدني إلى سنغافورة والصين والولايات المتحدة

ويستهل الوفد الزيارة لجمهورية سنغافورة، حيث سيشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، إضافة إلى المشاركة في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية، كما أنه من المقرر أن يلتقي معاليه – ضمن أجندة الزيارة – عددًا من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين بالشركات المتخصصة بمجالات الطيران المدني، علاوة على عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع قادة الصناعة وعرض أحدث الإنجازات والفرص الفريدة التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للطيران.