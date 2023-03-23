"الغذاء والدواء": الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة بمياه الشرب‏ ليست خطرًا على الصحة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن وجود الصوديوم والأملاح الصلبة الذائبة بالحدود المقبولة في مياه الشرب لا يُشكّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية، مؤكدةً أن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنةً بالتي توجد في العديد من المنتجات الغذائية.
وأضافت: "في حال تجاوز كمية الصوديوم في مياه الشرب المعبأة 20 ملغ/ل، يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم؛ خصوصاً في الحالات المرَضية التي تستلزم نظامًا غذائيًا (قليل الصوديوم).
وأوضحت أن الأملاح الصلبة الذائبة (TDS) في مياه الشرب المعبأة تتكون من: الكالسيوم، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الكربونات، النترات، البيكربونات، الكلوريدات، والكبريتات.
ولفتت "الغذاء والدواء" إلى أن الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعةً في مياه الشرب المعبأة يجب أن تكون بين (100 - 500) ملغ/ل.