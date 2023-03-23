"الغذاء والدواء": الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة بمياه الشرب‏ ليست خطرًا على الصحة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن وجود الصوديوم والأملاح الصلبة الذائبة بالحدود المقبولة في مياه الشرب‏ لا يُشكّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية، مؤكدةً أن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنةً بالتي توجد في العديد من المنتجات الغذائية.