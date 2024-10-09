"المرور": "التفحيط" يمنع الاستفادة من مهلة تخفيض سداد المخالفات بنسبة 50%

حذّر المرور السعودي من أن ارتكاب "مخالفة التفحيط"، يؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية بنسبة (50%)، والتي تنتهي في 18 أكتوبر الجاري.
وأضاف المرور أن غرامة التفحيط، تتراوح بين 20 ألفًا إلى 60 ألف ريال.
وبدأت الإدارة العامة للمرور في يوم 18 أبريل 2024، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاءٍ قدرُه 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل هذا التاريخ.
وأشارت الإدارة إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م، وهي: (التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تُحظَر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "50" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "120" كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "30" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "140" كلم/ ساعة)؛ يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة "50%".