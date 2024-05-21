رئيس "الغذاء والدواء" يتفقد أعمال الهيئة بالمدينة المنورة في موسم الحج

وشدد هشام الجضعي خلال لقائه المفتشين المشاركين في موسم الحج على الحرص والمتابعة أثناء القيام بمهام الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها "الغذاء، الدواء والأجهزة الطبية"، مع رفع مستوى التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود الرقابية لجميع مراحل صناعة الأغذية بدءًا من استخدام المواد الخام التي تدخل في عملية التصنيع، وصولاً إلى التغليف والنقل ومراكز التوزيع. كما زار عددًا من المصانع بهدف الاطلاع والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات الفنية كافة.