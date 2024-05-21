رئيس "الغذاء والدواء" يتفقد أعمال الهيئة بالمدينة المنورة في موسم الحج

زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، المدينة المنورة؛ للوقوف على سير أعمال الهيئة خلال موسم الحج، واطلع على تنفيذ خطة الهيئة عبر مكتبها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وفي مقرها الرئيسي بالمدينة المنورة.
وشدد هشام الجضعي خلال لقائه المفتشين المشاركين في موسم الحج على الحرص والمتابعة أثناء القيام بمهام الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها "الغذاء، الدواء والأجهزة الطبية"، مع رفع مستوى التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود الرقابية لجميع مراحل صناعة الأغذية بدءًا من استخدام المواد الخام التي تدخل في عملية التصنيع، وصولاً إلى التغليف والنقل ومراكز التوزيع. كما زار عددًا من المصانع بهدف الاطلاع والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات الفنية كافة.
يُذكر أن أعمال "الهيئة" خلال موسم الحج تتضمن الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها عبر منافذ دخول الحجاج، والمشاركة في التفتيش على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات الفنية كافة، والمراقبة الميدانية على مدار الساعة، إلى جانب توعية العاملين في مطابخ الإعاشة بالطرق التي تضمن سلامة الغذاء، وإجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية.