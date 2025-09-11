"ياقوت" من "زين السعودية" تحصد جائزتين من جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية 2025

ويأتي الفوز بهاتين الجائزتين ليؤكد استمرار نجاح خدمة ياقوت الرقمية التي استطاعت، خلال فترة وجيزة، أن ترسخ مكانتها كأحد أبرز المنتجات الرقمية المبتكرة في المنطقة. ويعود ذلك إلى استفادتها من شبكة الجيل الخامس (5G) المتطورة التابعة لـ"زين السعودية"، ما أتاح لها تقديم تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق مخصص يمكّن المستخدمين من إدارة كل تفاصيل الخدمة بسهولة، بدءًا من تفعيل الشريحة وحتى التجديد الشهري. وتمتاز هذه التجربة بكونها رقمية بالكامل، سلسة وخالية من أي تعاملات ورقية، وتتم عن بُعد دون الحاجة إلى مستندات أو زيارات شخصية. كما يعكس هذا الإنجاز قوة استراتيجية ياقوت التسويقية، التي نجحت في استقطاب شريحة واسعة من العملاء عبر حملات مصممة بعناية لتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم الفريدة.