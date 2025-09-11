"ياقوت" من "زين السعودية" تحصد جائزتين من جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية 2025

فازت "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية" بجائزتين ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية 2025 (MENA Digital Awards 2025)، عن فئتي التكنولوجيا والاتصالات والتسويق بالأداء. وكان ذلك خلال الحفل الذي استضافته العاصمة الرياض يومي 8 و9 سبتمبر 2025، على هامش منتدى الإعلام الرقم (DMF) ويعكس هذا الإنجاز ثمرة الاستراتيجية الرقمية المتكاملة التي تتبناها خدمة "ياقوت"، والتي تضع الشمولية الرقمية في قلب أولوياتها، عبر تقديم حلول اتصالات وإنترنت تمنح العملاء المرونة الكاملة لتصميم تجاربهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما يرسخ فوز "ياقوت" مكانتها كأحد أبرز محركات التحول الرقمي الشامل في المملكة، من خلال تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، وإتاحة تجارب مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو مستقبل أكثر حداثة وارتباطًا بالعالم الرقمي.
ويأتي الفوز بهاتين الجائزتين ليؤكد استمرار نجاح خدمة ياقوت الرقمية التي استطاعت، خلال فترة وجيزة، أن ترسخ مكانتها كأحد أبرز المنتجات الرقمية المبتكرة في المنطقة. ويعود ذلك إلى استفادتها من شبكة الجيل الخامس (5G) المتطورة التابعة لـ"زين السعودية"، ما أتاح لها تقديم تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق مخصص يمكّن المستخدمين من إدارة كل تفاصيل الخدمة بسهولة، بدءًا من تفعيل الشريحة وحتى التجديد الشهري. وتمتاز هذه التجربة بكونها رقمية بالكامل، سلسة وخالية من أي تعاملات ورقية، وتتم عن بُعد دون الحاجة إلى مستندات أو زيارات شخصية. كما يعكس هذا الإنجاز قوة استراتيجية ياقوت التسويقية، التي نجحت في استقطاب شريحة واسعة من العملاء عبر حملات مصممة بعناية لتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم الفريدة.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت الأستاذة نجود الشهري، نائبة الرئيس التنفيذية للاستراتيجية والابتكار في "زين السعودية": "تجسّد ياقوت جوهر استراتيجية زين السعودية والتزامها بالابتكار والتطوير. ورسالتنا هي تقديم تجربة رقمية رائدة تثري حياة الناس وتلبي تطلعاتهم نحو تواصل سلس واتصال موثوق. ونحن فخورون باستمرار ياقوت في تقديم أداء متميز، مما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن خدمة تعكس تطلعاتهم، وتتحدث بلغتهم، وتبقيهم في طليعة المستقبل الرقمي".
ويُضاف هذا الفوز المميز إلى سجل إنجازات ياقوت المتنامي في هذا المجال، والتي رسّخت مكانتها في قطاع الاتصالات والتسويق الرقمي. ففي عام 2023، حصلت ياقوت على الجائزة الذهبية والجائزة الفضية في جوائز MMA SMARTIES عن فئتي التأثير في السوق واستخدام التقنية تقديرًا لحملاتها التسويقية المبتكرة. كما نالت في عام 2021 جائزة "الأكثر ابتكارًا في خدمة المنتجات" خلال القمة الخامسة عشرة لمنتدى تليكوم ريفيو، لتؤكد ريادتها في الجمع بين الابتكار والتأثير.