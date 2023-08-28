قانوني: 5 خطوات للدعوى القضائية ضد ولي الأمر عند تغيّب ابنه عن المدرسة.. وحالة واحدة تؤدي للسجن

وقال "البلوي" في تصريح لـ"سبق": "يُعتبر غياب الطالب عن المدرسة إهمالًا وجريمةً يعاقب عليها النظام وفق تعريف الإهمال الوارد في المادة الأولى من النظام والتي جاء فيها: الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية".