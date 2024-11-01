"تحس أنك داخل على أخيك".. هكذا وصف مستفيدٌ من الخدمات الصحية بالمدينة المنوّرة شعوره

عبّر أحد مُستفيدي الخدمات الصحية في المدينة المنوّرة، عن مشاعر الامتنان والاطمئنان تجاه الخدمات المقدَّمة من طاقم العمل في مركز الرعاية الأولية بتجمُّع المدينة المنوّرة الصحي.
وتعبيراً عن هذا الامتنان صدرت هذه الكلمات من المستفيد: "تحس أنك داخل على أخيك".
وفي التفاصيل، قال العم ثنيان الأحمدي؛ أحد مُستفيدي مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، ومن أوائل سكان حي العزيزية بالمدينة، هوايتي ممارسة الرياضة والمشي والعمل المستمر؛ مضيفاً، في الحقيقة هذا المستوصف الكوادر العاملون فيه نسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفقهم، فاستقبالهم للمواطنين يعد استقبالاً محترماً؛ "فيه شوية رحمة وشوية محبة بينهم وبين المواطن وتحس أنك داخل على أخيك". "كانت بشرى خير، مركز ما شاء الله تقول درّة من الدرر، أصبح يباهي المستوصفات والمستشفيات الأهلية.. تدخل المستوصف نفسك تنشرح، تحس أن الكوادر العاملين فيه يمثلون مظهر المبنى مثل الذي هم فيه".