"تحس أنك داخل على أخيك".. هكذا وصف مستفيدٌ من الخدمات الصحية بالمدينة المنوّرة شعوره

وفي التفاصيل، قال العم ثنيان الأحمدي؛ أحد مُستفيدي مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، ومن أوائل سكان حي العزيزية بالمدينة، هوايتي ممارسة الرياضة والمشي والعمل المستمر؛ مضيفاً، في الحقيقة هذا المستوصف الكوادر العاملون فيه نسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفقهم، فاستقبالهم للمواطنين يعد استقبالاً محترماً؛ "فيه شوية رحمة وشوية محبة بينهم وبين المواطن وتحس أنك داخل على أخيك". "كانت بشرى خير، مركز ما شاء الله تقول درّة من الدرر، أصبح يباهي المستوصفات والمستشفيات الأهلية.. تدخل المستوصف نفسك تنشرح، تحس أن الكوادر العاملين فيه يمثلون مظهر المبنى مثل الذي هم فيه".