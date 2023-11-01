"الفاخري" يسلط الضوء على تأثير "المخدرات" على زيادة معدلات الجريمة وتضرر التنمية

وتطرقت الندوة إلى محورين شارك فيهما مجموعة من المختصين، حيث استعرض مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية العميد أحمد الفارس، الجهود المبذولة من قبل الدولة وقطاعاتها المختلفة لحماية حقوق الإنسان من المخدرات، وعلى وجه الخصوص، دور وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها المختلفة، فيما أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة الخليل، دور مجلس شؤون الأسرة التكاملي مع الجهات الأخرى في محاربة هذه الظاهرة.