شاهد.. تدشين مبادرة الأمير فيصل بن بندر "تمكين" بشقراء

رعى حفل التدشين محافظ شقراء عادل البواردي بحضور مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، والمدير التنفيذي في جمعية ريف أسامة آل زعير، ومساعد مدير مديرية الدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومدير نادي الوشم عبدالعزيز الهدلق، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشقراء إبراهيم الشبيلي، ومدير جمعية إنسان بشقراء عبدالله المجيول، والمدير التنفيذي لجمعية التنمية والتطوير بشقراء عبدالمحسن الموسى، ومدير جمعية التنمية الأسرية بشقراء سامي الشويمي، والإعلاميين محمد الحسيني ومحمد الحميضي، والدكتور عبدالله المقحم وصقر العصيمي وعبدالله جلي، كما ضم الحفل جميع شركاء المبادرة في المحافظة، وعدد من المسؤولين والمهتمين، لتكون انطلاقة أولى لَبِنَات التمكين في محافظة شقراء.