شاهد.. تدشين مبادرة الأمير فيصل بن بندر "تمكين" بشقراء

تصوير: محمد الطويل
دشنت مبادرة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض "تمكين"، برامجها في محافظة شقراء تحت مظلة "جمعية ريف"، التي تهتم بتحديد الاحتياجات التنموية لبناء مبادرات ذات أثر ومستهدفات استراتيجية، وتهدف إلى توحيد الجهود لمعالجة المشاكل التنموية بمفهوم جديد معاصر.
رعى حفل التدشين محافظ شقراء عادل البواردي بحضور مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، والمدير التنفيذي في جمعية ريف أسامة آل زعير، ومساعد مدير مديرية الدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومدير نادي الوشم عبدالعزيز الهدلق، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشقراء إبراهيم الشبيلي، ومدير جمعية إنسان بشقراء عبدالله المجيول، والمدير التنفيذي لجمعية التنمية والتطوير بشقراء عبدالمحسن الموسى، ومدير جمعية التنمية الأسرية بشقراء سامي الشويمي، والإعلاميين محمد الحسيني ومحمد الحميضي، والدكتور عبدالله المقحم وصقر العصيمي وعبدالله جلي، كما ضم الحفل جميع شركاء المبادرة في المحافظة، وعدد من المسؤولين والمهتمين، لتكون انطلاقة أولى لَبِنَات التمكين في محافظة شقراء.
وتخلل الحفلَ الخطابي كلمةٌ لمحافظ شقراء عادل البواردي، أبدى خلالها استعداده تقديم كل الإمكانات والأدوات لإنجاح المبادرة؛ مشيدًا بدعم الدولة لكل المبادرات التنموية في المجتمعات المحلية، ومشددًا على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات لإنجاح المبادرة.
وألقى المدير التنفيذي في جمعية ريف أسامة آل زعير، كلمة تَحدث فيها عن المبادرة وأهدافها ومراحل تنفيذها، إضافة إلى تطلعات المسؤولين نحو المبادرة والثمرات المأمولة من خلال البرامج التي ستقيمها المبادرة في مجتمعات المحافظات المحلية المستهدفة.
وخلال الحفل تم تكريم 33 باحثًا وباحثة تنموية في محافظة شقراء، كما عرضت أبرز برامج المبادرة من خلال المعرض المصاحب؛ حيث تسعى مبادرة "تمكين" لتقديم أكثر من 200 برنامج ومشروع بالتعاون مع 1500 جهة شريكة.
وجاء اختيار محافظة شقراء لتكون النموذج الأول لنهج التمكين المجتمعي المتبع في المبادرة لتعميمه على جميع محافظات منطقة الرياض، وتأتي المبادرة لتحقق أحد أهم ركائز رؤية 2030، معًا لتمكين مجتمع بناء.
وتأتي هذه المبادرة لتمكين المجتمعات المحلية في محافظات منطقة الرياض وفق مرتكزاتها الأساسية، بدءًا من دراسة الاحتياج وحتى بناء المبادرات التنموية وفق الاحتياجات والفرص المرصودة بالمحافظات، وإشراك الجهات المحلية في مراحل المبادرة وبتشارك مع المجتمع المحلي.
وتهدف "تمكين" إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية وتأهيل الكفاءات المحلية للمشاركة في تنمية وتمكين المجتمع المحلي، وإلى إعداد دليل الاحتياجات والفرص التنموية عن كل محافظة، وبناء خارطة حرارية لها، كما تطمح المبادرة إلى توحيد جهود كل المعنيين في المجتمع المحلي لمعالجة الفجوة التنموية.
يُذكر أن هذه المبادرة تحت رعاية إمارة منطقة الرياض -ممثلة في جمعية ريف الخيرية- وانطلاقًا من عدة برامج نفذت بمشاركة 33 باحثًا وباحثة من شقراء، وأكثر من ١٠٠ فرد ساهم في ورش التركيز لدراسة احتياجات المحافظة، ومع أكثر من 300 مشارك من الأهالي في الاستبانات التحليلية، وأكثر من 60 مقابلة شخصية لتحليل واستكشاف المنطقة وتراثها وبناء نموذج لدراسة احتياجات المواطنين والمواطنات في شقراء.