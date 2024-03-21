"دار وإعمار" تفتتح مركزًا لمبيعات مشروع "سرايا البحر" في صفوى

أعلنت "دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في التنمية المجتمعيَّة والتخطيط العمراني عن افتتاح مركز المبيعات لمشروع "سرايا البحر" السكني، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنيَّة للإسكان، الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وسيوفر مركز المبيعات للراغبين في تملك السكن فرصةً رائعةً لشراء فلةٍ مناسبةٍ من بين 425 وحدةً سكنيةً يوفرها مشروع "سرايا البحر السكني" بمساحاتٍ تتراوح بين 260 و420 مترًا مربعًا، مقسَّمةً إلى نموذجَين، الأول نموذج اللؤلؤ، ويضمُّ 290 وحدة، والثاني نموذج المرجان، ويضمُّ 135 وحدةً سكنية.
ويقع مشروع "سرايا البحر السكني"، الذي يُقام على مساحة 310 آلاف متر مربع، في منطقة صفوى، على طول ساحل الخليج العربيّ بالقرب من مدينة القطيف، وتتوفر بقربه مرافق تعليميَّةٌ وتجاريَّةٌ وحكوميَّة، وخدماتٌ كبرى.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري"، أسامة الخنيزي، عن سعادته بافتتاح مركز المبيعات لمشروع "سرايا البحر"، الذي يتيح للأسر اختيار الوحدة السكنيَّة المناسبة وفق احتياجاتهم، مؤكدًا حرص الشركة على تطوير مجتمعاتٍ سكنيَّةٍ راقيةٍ وعصريَّة، تتوفر فيها مختلف وسائل الراحة والرفاهية؛ لتلبية تطلُّعات المجتمعات المحليّة.
كما سيتيح قرب مركز المبيعات من المشروع وتبني "دار وإعمار" لممارسات التقنية الحديثة من خلال المنصات التفاعلية تجربةً محسنة للراغبين في تملك وحدة سكنية من خلال الوصول المباشر لممثلي المبيعات للتعرف على المشروع والحصول على إجابات لاستفساراتهم.
وسيستقبل مركز مبيعات سرايا البحر الواقع في شارع أحد، في القطيف، زوَّاره خلال شهر رمضان في الفترة الممتدة من الساعة 10 صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
يُذكَر أن شركة "دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري" حازت على جائزة أفضل مجتمعٍ جديدٍ عن مشروعها "سرايا البحر" خلال حفل توزيع جوائز التمويل العالميَّة الحادي عشر، الذي أقيم في يناير 2024م بدبي.
وتأتي شراكة "دار وإعمار" مع الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الاستثماريَّة لمبادرة وبرامج وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان، ضمن توجُّه المملكة العربيَّة السعوديَّة نحو رفع نسبة التملُّك للأسر السعوديَّة إلى 70% بحلول العام 2030.