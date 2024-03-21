"دار وإعمار" تفتتح مركزًا لمبيعات مشروع "سرايا البحر" في صفوى

وسيستقبل مركز مبيعات سرايا البحر الواقع في شارع أحد، في القطيف، زوَّاره خلال شهر رمضان في الفترة الممتدة من الساعة 10 صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.