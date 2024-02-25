إقبالٌ واسعٌ على الأسواق استعداداً لرمضان.. 21 % من السعوديين يفضلون التوصيل المنزلي لتجنُّب الزحام

بدأت الأسواق في مختلف مدن المملكة تشهد إقبالًا واسعًا، ويتزايد عدد المستهلكين استعدادًا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، وأطلق عديدٌ من المراكز التجارية عروضًا ترويجية على السلع والمنتجات الغذائية المتنوّعة ومستلزمات زينة رمضان، التي يحرص كثيرٌ من الأسر على شرائها.
وأطلق عددٌ من المراكز التجارية عروضًا مبكّرة لهذا العام، لمنح الأسر والمستهلكين فرصة لشراء جميع احتياجاتهم قبل الزحام الذي تشهده الأسواق مع اقتراب الشهر الفضيل.
ووفقًا لدراسة أجرتها حديثًا شركة "Toluna" بعنوان "رؤى حول رمضان وعيد الفطر 2024" في سلوك المستهلك، تبيّن أن هناك تحولًا ملحوظًا في اتجاهات سلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية في عام 2024.
وأعطى 24% من السعوديين الأولوية للمواقع أو الطرق الملائمة التي تُوجد فيها منافذ البيع، إضافة إلى ذلك، أكّد 45% على جاذبية العروض والعروض الترويجية، في حين فضّل 21% التوصيل المنزلي المجاني.
كما أعرب 56% عن اهتمامهم تجاه العلامات التجارية التي تقدّم خصومات مغرية، و44% يفضلون الحصول على كمية أكبر بنفس السعر، و54% قالوا إنهم يبحثون عن عروض تتعلّق بالتسوّق، و42% يرغبون في خصومات على الرحلات الجوية.
ويستعد المستهلكون للاستمتاع بالحلويات التقليدية، حيث يتوقع 43% استهلاك مزيدٍ من التمور و41% يتطلعون إلى المشروبات الساخنة والشوكولاتة والحلويات.
كما كشفت الدراسة أن 64% من المستهلكين في السعودية يشترون مواد التنظيف المنزلية بكميات كبيرة من البقالات قبل شهر رمضان، كما يشتري 31% ملابس جديدة.