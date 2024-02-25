إقبالٌ واسعٌ على الأسواق استعداداً لرمضان.. 21 % من السعوديين يفضلون التوصيل المنزلي لتجنُّب الزحام

بدأت الأسواق في مختلف مدن المملكة تشهد إقبالًا واسعًا، ويتزايد عدد المستهلكين استعدادًا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، وأطلق عديدٌ من المراكز التجارية عروضًا ترويجية على السلع والمنتجات الغذائية المتنوّعة ومستلزمات زينة رمضان، التي يحرص كثيرٌ من الأسر على شرائها.