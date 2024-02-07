بسعة مليون م3.. "المياه": اكتمال منظومة تحسين الضخ بأحياء جنوب غرب الرياض

وأوضحت أن المشروع بغرب مدينة الرياض وجنوبها، تَضَمن تنفيذ (6) خزانات مياه أسطوانية بسعة تقريبية بلغت (167) ألف متر مكعب لكل خزان، وخط رئيسي بطول (30) كلم، ومحطة ضخ بقدرة (100) ألف متر مكعب في اليوم؛ مبينةً أنها بدأت في تشغيل المشروع بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون متر مكعب؛ وذلك لدعم تغذية عملائها في أحياء: (نمار- الدريهمية- شبرا- السويدي- الزهرة - الشفا- بدر- المروة- عكاظ- أحد- ديراب- إسكان الحرس الوطني- حي الحزم) الواقعة في غرب مدينة الرياض وجنوبها.