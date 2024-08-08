طباخ التمر.. "الزعاق": مع ارتفاع الحرارة تتشبع السواحل بالرطوبة وتنتقل للمناطق الداخلية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أهلنا الأولين كانوا يعرفون التوقعات الطقسية الآنية والمستقبلية عن طريق الظواهر الجوية المشاهدة، فَرِقّة وجه السماء تدل على شدة البرودة، وهي آخر موسم مربعانية الشتاء وأول موسم الشبط، من آخر ديسمبر لأول يناير ويسمى موسم "الإزيرق".