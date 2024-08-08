طباخ التمر.. "الزعاق": مع ارتفاع الحرارة تتشبع السواحل بالرطوبة وتنتقل للمناطق الداخلية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أهلنا الأولين كانوا يعرفون التوقعات الطقسية الآنية والمستقبلية عن طريق الظواهر الجوية المشاهدة، فَرِقّة وجه السماء تدل على شدة البرودة، وهي آخر موسم مربعانية الشتاء وأول موسم الشبط، من آخر ديسمبر لأول يناير ويسمى موسم "الإزيرق".
وأضاف الزعاق أن خفوت ضوء الشمس يدل على كثافة الغبار أو موسم الغبيرة على جازان واليمن كحال أيامنا هذه.
ولفت في فيديو على حسابه في إكس، إلى أن الظواهر المحيطة بالقمر والدوائر المحيطة به تدل على غزارة الرطوبة، فمع ارتفاع درجات الحرارة مثل الأيام الحالية تتشبع السواحل بالرطوبة لتنتقل إلى المناطق الداخلية فتتحول إلى سحب ويسمى موسم "صباغ اللون" أو "طباخ التمر"، ويتزامن هذا الارتفاع مع هبوب رياح السموم.