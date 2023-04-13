"اليوسف" يصدر قرارًا بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم

ويأتي القرار ضمن جهود ديوان المظالم والقائمين عليه في ظل دعم وتوجيه القيادة -حفظها الله- وبما يتواكب مع تطلعاتها نحو التحول الرقمي وتقنين أعمال التقاضي إلى رقمنة الأعمال وعصر جديد نحو الذكاء الاصطناعي، وبما يضمن لديوان المظالم تحقيق أهم مستهدفاته في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز الأمان القضائي.