رئيس مجلس الشورى: "يوم العَلم" تعبيرٌ عن مشاعر الوحدة والتكاتف وانعكاسٌ للتلاحم مع القيادة

وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى أنَّ عَلم بلادنا المباركة يمثل تعبيراً عن التوحيد والوحدة والقوة والعدل والنماء والرخاء في هذه الأرض المباركة، واستذكار ذلك في هذا اليوم هو اعتزاز برمز هويتنا الوطنية والقيم الراسخة التي يحملها في مضامينه وبدلالاته العظيمة.