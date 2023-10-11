الرياض تلبي حلم الملايين بتنظيم "أعنف نزال على وجه الأرض" في موسمها الرابع

"أعنف نزال على وجه الأرض".. حدث عالمي تستضيفه الرياض في موسمها لهذا العام 2023، وذلك جرياً على عادتها دائماً في استضافة الأحداث الكبيرة، حيث يعد هذا النزال الذي يجرى بين تايسون فيوري وفرنسيس نغانو، أكبر نزال ملاكمة بالعالم.
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الرياض، بدعم قيادة المملكة الرشيدة وذكاء وفطنة حكومتها، وتحديداً الهيئة العامة للترفيه؛ نظراً لأن هذا الحدث يتم من خلالها، محط أنظار العالم، سواء في احتضان الفعاليات الرياضية، أو الترفيهية، أو الثقافية.
ويأتي هذا النزال الذي يستضيفه موسم الرياض في نسخته الرابعة، بمثابة تحقيق حلم للملايين من متابعي ومحبي الفنون القتالية، وتترقبه وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
ويعد حضور رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ لتوقيع اتفاقية الحدث، دليلاً كبيراً على أهمية هذا الحدث العالمي، الذي يجري على أرض السعودية، ونجحت المملكة دون غيرها في الفوز بتنظيمه.
من جهة أخرى، فقد أحدث موسم الرياض إنجازات كبيرة وأصبح علامة فارقة في عالم الترفيه محلياً وعالمياً، ففي 4 نوفمبر 2021، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ دخول موسم الرياض موسوعة غينيس وحصوله على شهادتين عالميتين كأكبر حدث ترفيهي شامل.
كما حطمت "لعبة الزحليقة العملاقة"، إحدى أبرز فعاليات "بوليفارد رياض سيتي" وتقع في منطقة "أفالانش"، الرقم القياسي بارتفاع وصل إلى 22.136 متراً، وطول بنحو 117م، وعرض 56.5م، في حين بلغ عدد مساراتها 24 مساراً.
يذكر أن المواجهة القتالية المثيرة ستقام في 28 أكتوبر بين بطل العالم للوزن الثقيل والبطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل في يو إف سي.
وستقام المباراة في حلبة ملاكمة منظمة وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وتم التوصل لاتفاق بين شركات عدة لتنظيم الحدث، بما في ذلك الشركات المروجة للملاكمين، وذلك بالتزامن مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة.