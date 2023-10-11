الرياض تلبي حلم الملايين بتنظيم "أعنف نزال على وجه الأرض" في موسمها الرابع

"أعنف نزال على وجه الأرض".. حدث عالمي تستضيفه الرياض في موسمها لهذا العام 2023، وذلك جرياً على عادتها دائماً في استضافة الأحداث الكبيرة، حيث يعد هذا النزال الذي يجرى بين تايسون فيوري وفرنسيس نغانو، أكبر نزال ملاكمة بالعالم.