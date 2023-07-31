إرهاق وقلة إنتاج.. "طباخ اللون" يرخي خصائصه في تحليل "المسند: السموم!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن فترة طباخ اللون يتميز فيها الطقس بخصائص عدة.
وأوضح "المسند" عبر حسابه على "إكس"، أن هذه الفتره تتمثل في 3 خصائص تشمل "ارتفاع درجة الحرارة، والسموم"، وتتميز بأن "أعلى معدلات الحرارة خلال السنة تتزامن مع طالعي المرزم والكليبين".
وأضاف: "ترتفع الرطوبة النسبية على السواحل، وارتفاع الحرارة والرطوبة في هذا الوقت يصيب الإنسان بالإرهاق الشديد ومن ثَمّ قلة الإنتاج.. هذا والله أعلم".