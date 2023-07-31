محليات

إرهاق وقلة إنتاج.. "طباخ اللون" يرخي خصائصه في تحليل "المسند: السموم!

قال إن "أعلى معدلات الحرارة خلال السنة تتزامن مع طالعي المرزم والكليبين"
رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند
رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن فترة طباخ اللون يتميز فيها الطقس بخصائص عدة.

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "إكس"، أن هذه الفتره تتمثل في 3 خصائص تشمل "ارتفاع درجة الحرارة، والسموم"، وتتميز بأن "أعلى معدلات الحرارة خلال السنة تتزامن مع طالعي المرزم والكليبين".

وأضاف: "ترتفع الرطوبة النسبية على السواحل، وارتفاع الحرارة والرطوبة في هذا الوقت يصيب الإنسان بالإرهاق الشديد ومن ثَمّ قلة الإنتاج.. هذا والله أعلم".

رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية
عبدالله المسند

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org