إرهاق وقلة إنتاج.. "طباخ اللون" يرخي خصائصه في تحليل "المسند: السموم!

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "إكس"، أن هذه الفتره تتمثل في 3 خصائص تشمل "ارتفاع درجة الحرارة، والسموم"، وتتميز بأن "أعلى معدلات الحرارة خلال السنة تتزامن مع طالعي المرزم والكليبين".