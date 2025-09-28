بدء مرحلة التأهيل لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في 5 مدن صناعية

ويأتي إطلاق هذه المنافسات بالتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الذي سيسهم -بإذن الله -، في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وإحلال الغاز الطبيعي محله، في إطار رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، من الموارد البترولية.